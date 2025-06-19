Родина Басс, яка володіє клубом Національної баскетбольної асоціації (НБА) "Лос-Анджелес Лейкерс", продасть команду за рекордні $10 млрд. Про це повідомляє ESPN з посиланням на джерело.

Контрольний пакет акцій "Лейкерс" перейде генеральному директору компанії TWG Global Марку Волтеру. З 2021 він є міноритарним власником команди.

Також Волтер володіє двома іншими клубами з Лос-Анджелеса: бейсбольним "Лос-Анджелес Доджерс" та "Лос-Анджелес Спаркс" з жіночої НБА.

За інформацією джерела, родина Басс протягом певного часу збереже за собою міноритарну частку в команді, яка становить трохи більше ніж 15%. Повідомляється, що Джинні Басс продовжить обіймати посаду голови ради директорів "Лейкерс". Родина Басс володіла "Лос-Анджелес Лейкерс" з 1979 року.

Відтоді команда 11 разів ставала чемпіоном НБА - більше ніж будь-яка інша команда ліги за цей період.

Продаж Лос-Анджелеса стане найбільшою угодою в історії спорту. У 2023 році команду з американського футболу "Вашингтон Коммандерс" придбали за $6,05 млрд. У березні 2025 року стало відомо, що найтитулованіший клуб НБА "Бостон Селтікс" продадуть за $6,1 млрд.