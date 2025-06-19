Трамп зобов’язаний отримати дозвіл Конгресу на удар по Ірану, - демократи

Група сенаторів-демократів заявила, що президент США Дональд Трамп зобов’язаний отримати дозвіл Конгресу, якщо розглядає "можливість розширення участі США у війні" в Ірані.

Про це йдеться у відповідній заяві, інформує Суспільне.

"Оскільки президент Трамп, як повідомляється, розглядає можливість розширення участи США у війні, ми глибоко стурбовані відсутністю підготовки, стратегії і чітко визначених цілей, а також величезним ризиком для американців і цивільного населення в регіоні", — зазначають політики.

Вони наголошують, що Тегеран дав зрозуміти, що він "помститься американському персоналу", якщо США приєднаються до завдання ударів по Ірану.

Демократи зауважили, що наразі понад 40 тисяч американських військовослужбовців дислокуються в більш ніж десяти країнах Близького Сходу, "і всі вони перебувають на відстані удару від Ірану та його маріонеток".

Тож вони хочуть отримати від Білого дому "чіткий план" щодо можливої військової операції, а також плани евакуації американців з Близького Сходу. Також демократи нагадали, що згідно із законом, президент США повинен проконсультуватися з Конгресом і отримати дозвіл, якщо він "розглядає можливість втягування країни у війну".

"Він зобов'язаний надати Конгресу та американському народу стратегію участи США в регіоні. Нам потрібен чіткий, детальний план, що окреслює цілі, ризики, вартість і часові рамки будь-якої запропонованої місії, а також те, як буде проводитися безпечна евакуація американців, які перебувають під загрозою, з усього регіону", — йдеться у заяві.

Крім цього серед питань, які також турбують сенаторів-демократів, вказана мета військової інтервенції США в Іран, та що означає заклик Трампа до "безумовної капітуляції" Ірану, і які конституційні або законодавчі повноваження будуть підкріплені цим втручанням.

"Конгрес не надавав дозволу на військові дії проти Ірану — ми не будемо схвалювати військове втручання, яке ставить під загрозу Америку. Конгрес відіграє вирішальну роль у цей момент", — додається у заяві.

Напередодні WSJ із посиланням на обізнаних з перебігом обговорень співрозмовників повідомила, що очільник Білого дому інформував американських високопосадовців, що він схвалив плани атаки на Іран, але поки відклав її, щоб побачити, чи відмовиться Тегеран від своєї ядерної програми.

За даними видання, однією з можливих цілей США є добре захищений об’єкт зі збагачення урану у Фордо, який розташований під горою і, за оцінками військових експертів, є недосяжним для більшості звичайних авіабомб, окрім найпотужніших.

Раніше Трамп за запитання, чи ухвалив він рішення завдати удару по ядерних об’єктах Ірану, відповів: "Можливо, зроблю це, можливо, ні".

Своєю чергою верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї заявив, що Іран не капітулює, і попередив, що будь-яке американське воєнне втручання матиме "непоправні наслідки".