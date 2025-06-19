У мережі розкритикували волонтера й громадського діяча Сергія Притулу за те, що він начебто «засвітив» склад дронів в Києві, куди, зокрема, поцілила російська ракета під час атаки 17 червня. Однак він спростував ці звинувачення.

Так, низка користувачів на платформі Х поширили фото, як в одному з приміщень НАУ Притула передає українським військовим дрони, що, мовляв, стало приводом для ракетного удару по університету. Один із таких дописів, зокрема, поширив проросійський блогер Мирослав Олешко.

Про це саме писали й російські пропагандисти.

З’ясувалося, що за день до російської атаки, 16 червня, портал «Мілітарний» на своїй сторінці в Х написав, що завдяки дронам-перехоплювачам «Тарас-П» удалося знищити 258 дорогих російських БпЛА. Як ілюстративне фото, у новині використали світлину зі сторінки Притули разом із цими дронами.

Сам Притула спростував звинувачення у свій бік, заявивши, що «Мілітарний» використав фото, яке було зроблено цьогоріч іще 25 лютого. Це фото є на сторінці Притули у Facebook.

«Усіляка спеціально заточена бридота взяла цю СТАРУ фотку, “пришила” її до влучань по гуртожитках НАУ вночі й написала, що я “засвітив склад дронів”. Але ніякого “складу дронів” на території університету, звичайно ж, немає і бути не могло. І якби хотіли поцілити “склад дронів”, то не чекали б червня! І цілили б в ангар, а не гуртожитки, які за півтора кілометра», — написав волонтер.

Водночас ректорка НАУ Ксенія Семенова назвала звинувачення в бік Притули російською пропагандою та звинуватила в поширенні неправдивої інформації «пул блогерів Порошенка».

«Багато хто, навіть гарні знайомі, з‘їли повідомлення росіян, що на території університету розташовані склади дронів, і вирішили порадити мені багато корисних речей: не виступати публічно про університет, не тягати літаки на профорієнтаційні заходи, взагалі краще піти знову в онлайн від гріха подалі. Ще краще просто видавати дипломи, бо це у вищій освіті України зараз норма. Офлайн ніхто не стягує. Люди бояться, викладачів немає, грошей на електрику теж. Ми цього робити не будемо», — написала вона.

Водночас народний депутат Володимир Ар’єв на тлі цієї ситуації запропонував усім заборонити відвідування місць виробництва зброї і складів, а представників влади та пресслужби навчити навичок OSINT.

«Можу у двох словах просто тут: якщо в інтернеті чи в соцмережах колись була фотографія певних будівель чи приміщень, через них легко визначити місце, де зроблене сучасне фото. Дуже легко! Тому категорична заборона будь-які зйомки всередині чи ззовні обʼєктів, якщо вони привʼязані до виробництва або зберігання зброї», — написав він.

У ніч проти 17 червня російські війська масовано атакували Київ та інші регіони України. Загалом окупанти випустили 440 дронів та 32 ракети. У Києві росіяни поцілили, зокрема, по житлових будинках у Солом’янському, Дарницькому та Шевченківському районах.

У Солом’янському районі російська балістична ракета поцілила в багатоповерхівку. Вона зайшла настільки глибоко, що провалила навіть бетонні перекриття в підвал.

Окрім цього, російські війська вдарили по території Національного авіаційного університету. Та зафіксували влучання ударними безпілотниками у 10-й гуртожиток, а ще в трьох вибуховою хвилею пошкодило вікна.

Протягом дня 17-18 червня інформація щодо загиблих і поранених збільшувалась. Рятувальні роботи у столиці завершені.