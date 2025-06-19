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Культура

BTS возз'єдналися та зібрали 60 тисяч фанатів на тріумфальному фестивалі Festa 2025

BTS возз'єдналися та зібрали 60 тисяч фанатів на тріумфальному фестивалі Festa 2025

BTS знову разом після завершення військової служби. Оскільки ця подія збіглася з 12-річчям існування BTS, учасники культового південнокорейського k-pop-гурту, як повідомляє The Hollywood Reporter, влаштували фестиваль BTS Festa 2025, який залучив 60 тисяч відвідувачів.

На фестивалі у виставковому центрі INTEX 2 у Кояні, Південна Корея, у перший вечір на сцені були всі сім учасників групи. RM, V, Jimin та Jung Kook були демобілізовані з обов'язкової військової служби цього тижня, приєднавшись до вже звільнених J-Hope та Jin.

Suga в даний час завершує свою обов'язкову військову службу як соціальний працівник, тому він зміг бути присутнім в складі групи.

 Автор: Наталка Печерська

Теги:

Фестивальвійськова службаBTSk-pop-гуртFesta 2025
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