BTS возз'єдналися та зібрали 60 тисяч фанатів на тріумфальному фестивалі Festa 2025

BTS знову разом після завершення військової служби. Оскільки ця подія збіглася з 12-річчям існування BTS, учасники культового південнокорейського k-pop-гурту, як повідомляє The Hollywood Reporter, влаштували фестиваль BTS Festa 2025, який залучив 60 тисяч відвідувачів.

На фестивалі у виставковому центрі INTEX 2 у Кояні, Південна Корея, у перший вечір на сцені були всі сім учасників групи. RM, V, Jimin та Jung Kook були демобілізовані з обов'язкової військової служби цього тижня, приєднавшись до вже звільнених J-Hope та Jin.

Suga в даний час завершує свою обов'язкову військову службу як соціальний працівник, тому він зміг бути присутнім в складі групи.