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Війна

Що відбувається на кордоні з Білоруссю, пояснили у ДПСУ

Що відбувається на кордоні з Білоруссю, пояснили у ДПСУ

Ситуація на українсько-білоруському кордоні залишається стабільною — жодного нарощування військ або провокацій з боку Білорусі не зафіксовано. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

«Безпосередньо по лінії кордону і по найближчій території до нашого кордону ніяких змін за останній час не відбувалося. Не відбувалося і спроб провокацій», — зазначив Демченко.

За його словами, прикордонники не спостерігають створення ударного угруповання або передислокації військ поблизу кордону. Утім, попри видиму відсутність активності, північний напрямок залишається зоною потенційного ризику.

«Ця загроза нікуди не зникне, поки Білорусь підтримує Росію у війні проти України», — підкреслив речник ДПСУ.

Раніше повідомлялось, що у вересні цього року на території Білорусі заплановані чергові спільні військові навчання за участі російських військових. Водночас українські сили оборони уважно відстежують ситуацію, щоб своєчасно реагувати на будь-які можливі загрози з півночі.

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кордон з Білоруссюситуація на кордоні з Білоруссю
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