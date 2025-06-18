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Офіс Генпрокурора України забезпечив екстрадицію до США кіберзлочинця угруповання Ryuk

Офіс Генпрокурора України забезпечив екстрадицію до США кіберзлочинця угруповання Ryuk

Сьогодні, 18 червня, українська сторона передала американським правоохоронцям учасника міжнародного кіберзлочинного угруповання. Злочинець причетний до діяльності з поширення програми-вимагача Ryuk. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Слідчі органи встановили, що учасники злочинного угруповання здійснили понад 2 400 кібератак у різних країнах світу з метою вимагання викупу за відновлення доступу до зашифрованих даних.

Загальна сума виплат, які вони отримали, перевищує $100 млн.

Іноземного громадянина затримали у Києві у квітні цього року за запитом американської сторони.

— У рамках міжнародно-правового співробітництва Офіс Генерального прокурора забезпечив екстрадицію до Сполучених Штатів Америки учасника організованого злочинного угруповання, – зазначили у відомстві.

За даними Генпрокуратури, програма-вимагач Ryuk класифікується як високотехнологічний інструмент кіберзлочинності.

Шкідливий код спеціально розроблений для проникнення в корпоративні мережі та шифрування критично важливих файлів організацій з подальшим вимаганням коштів за розблокування.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Україна-СШАекстрадиціякіберзлочинність
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