Офіс Генпрокурора України забезпечив екстрадицію до США кіберзлочинця угруповання Ryuk

Сьогодні, 18 червня, українська сторона передала американським правоохоронцям учасника міжнародного кіберзлочинного угруповання. Злочинець причетний до діяльності з поширення програми-вимагача Ryuk. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Слідчі органи встановили, що учасники злочинного угруповання здійснили понад 2 400 кібератак у різних країнах світу з метою вимагання викупу за відновлення доступу до зашифрованих даних.

Загальна сума виплат, які вони отримали, перевищує $100 млн.

Іноземного громадянина затримали у Києві у квітні цього року за запитом американської сторони.

— У рамках міжнародно-правового співробітництва Офіс Генерального прокурора забезпечив екстрадицію до Сполучених Штатів Америки учасника організованого злочинного угруповання, – зазначили у відомстві.

За даними Генпрокуратури, програма-вимагач Ryuk класифікується як високотехнологічний інструмент кіберзлочинності.

Шкідливий код спеціально розроблений для проникнення в корпоративні мережі та шифрування критично важливих файлів організацій з подальшим вимаганням коштів за розблокування.