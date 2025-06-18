﻿
Полiтика

У МЗС України повідомили, скільки українців хочуть залишити Ізраїль та Іран

У МЗС України повідомили, скільки українців хочуть залишити Ізраїль та Іран

У Міністерстві закордонних справ (МЗС) України повідомили, скільки українців в Ізраїлі та Ірані хочуть покинути ці території. За їхніми даними, таке бажання висловили понад 380 громадян.

Про це дипломатичне відомство повідомило РБК-Україна.

Через загострення ситуації на Близькому Сході дипломатичне відомство України відстежує звернення громадян, які хочуть виїхати в більш безпечні місця або повернутися на Батьківщину.

Українські посольства в Ізраїлі вже допомогли евакуювати деяких громадян.

Станом на 18 червня на гарячі лінії дипломатичних установ надійшло понад 400 звернень від українців в Ізраїлі та Ірані з проханням роз’яснити можливі варіанти виїзду.

Зазначається, що необхідні інструкції для цього вже опубліковані на офіційних ресурсах посольств.

У МЗС повідомили, скільки українців в Ізраїлі на сьогодні підтвердили бажання виїхати з країни за підтримки дипломатів – це 293 особи.

Водночас з Ірану хочуть виїхати 85 громадян України та 10 іноземців, які мають дозвіл на постійне проживання в нашій країні.

– Департамент консульської служби МЗС і посольства України в Ізраїлі та Ірані опрацьовують низку шляхів евакуації громадян як окремими рейсами, так і спільно з партнерами. Дипломати також продовжують уточнення даних громадян та вирішення організаційних питань, – розповіли в МЗС.

ForUA.com додає, що Польща почала евакуацію з Ізраїлю. Перший рейс зі 160 пасажирами вранці 18 червня прибув до Варшави, серед пасажирів є українці.

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

ІзраїльІранМЗС Україниевакуація людей
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Україну не згадають у підсумковій декларації саміту НАТО в Гаазі, - ЗМІ
Полiтика 18.06.2025 16:03:43
Україну не згадають у підсумковій декларації саміту НАТО в Гаазі, - ЗМІ
Читати
Вибори в Україні: Стефанчук анонсував "унікальне" голосування
Полiтика 18.06.2025 15:49:26
Вибори в Україні: Стефанчук анонсував "унікальне" голосування
Читати
РФ будує новий військовий гарнізон біля кордону з Фінляндією
Війна 18.06.2025 15:29:52
РФ будує новий військовий гарнізон біля кордону з Фінляндією
Читати

Популярнi статтi