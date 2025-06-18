У Києві відбувся форум щодо збереження культури окупованих територій: перший крок до дорожньої карти дій

17 червня в Києві, на базі Маріупольського державного університету, відбувся Всеукраїнський форум «Окупована культура України. За межами дому». Захід став першим кроком до формування дорожньої карти збереження культурної ідентичності тимчасово окупованих територій України.



Мета заходу — привернути увагу до викликів, із якими стикаються переміщені культурні установи та їхні працівники, а також розробити системні рішення для збереження культурного надбання громад, які постраждали від російської агресії.

«Культура — це інструмент спротиву та самоідентифікації», — наголосив Ахтем Сеітаблаєв, директор ДП «Кримський дім». А виконавча директорка Українського культурного фонду Анастасія Образцова підкреслила, що форум має перерости у платформу з конкретними пропозиціями.

Форум зібрав представників релокованих закладів культури, громадських організацій, органів влади, міжнародних інституцій та експертів у сфері культури, медіа, освіти й спадщини. Ініціаторами виступили державне підприємство «Кримський дім» та Маріупольський державний університет, який нині працює у столиці.





В обговореннях взяли участь:

•Олександр Солонтай, ГО «Агенція відновлення та розвитку»,

•Сергій Томіленко, голова НСЖУ,

•Степан Махсма, голова Федерації грецьких товариств України,

•Ашот Аванесян, голова Ради національних спільнот України,

•Марія Яремчук, режисерка і голова ГО «Рушійна сила»,

•Наталія Мусієнко, віцепрезидентка «Європа Ностра» та інші фахівці й активісти з Луганщини, Донеччини, Херсонщини.



Модерувала захід громадська діячка Діана Трима.



Окрема увага була приділена ролі бібліотек, музеїв та інституцій з охорони культурної спадщини. Звучали заклики створити єдиний культурний консорціум для координації зусиль національного рівня: від фіксації втрат до відновлення та повернення культурної присутності.



Форум відбувся за підтримки партнерів: видавництва «Саміт-книга» (директор Іван Степурін), Ради з питань ВПО при КОДА (Олександр Явтушенко), Інституту розвитку громадського суспільства ім. Голди Меїр.