Морський дрон Sea Baby став експонатом Музею історії України

Легендарний морський дрон Sea Baby, що раніше сіяв страх серед ворожих кораблів у Чорному морі, тепер знайшов свій останній прихисток у Національному музеї історії України у Другій світовій війні. Цей унікальний експонат, урочисто переданий Службою безпеки України, є живим свідченням новаторського духу та непохитної волі українських захисників.

Незламний дух інновацій

Sea Baby – це не просто безпілотник. Це багаторазовий бойовий апарат, розроблений українськими інженерами, який не лише виконував поставлені завдання, а й повертався на базу, долаючи понад 4000 кілометрів водних просторів. Саме цей дрон стоїть за низкою успішних операцій у Чорному морі, які завдали значних збитків ворожому флоту.

Особливою сторінкою в його історії є протистояння з російською авіацією взимку 2024 року. Попри серйозні пошкодження, отримані під час бою, Sea Baby проявив надзвичайну живучість, завершив свою місію та зміг повернутися додому. Хоча ці пошкодження унеможливили подальше бойове використання, вони лише підкреслюють його неймовірну стійкість та ефективність. Тепер дрон-ветеран стоїть у музеї як потужний символ української технологічної переваги та непохитної рішучості.

Еволюція та майбутнє морських дронів

Присутність Sea Baby у музейній експозиції також слугує нагадуванням про постійне вдосконалення українських морських дронів. Сучасні модифікації Sea Baby – це справжні морські мисливці, оснащені бойовою частиною вагою до 850 кг, високоточними системами зв’язку вартістю понад 300 тисяч доларів та корпусом, виготовленим з матеріалів, що роблять їх практично невидимими для радарів. Ці інновації перетворюють українські морські дрони на один з найефективніших інструментів у морській війні, змінюючи її правила.

Новий експонат музею – це не лише технічна розробка. Це втілення інноваційного опору, нагадування про те, що навіть у найскладніших умовах Україна продовжує дивувати світ своєю винахідливістю та незламністю духу. Sea Baby, відтепер, буде надихати майбутні покоління, розповідаючи історію героїчного протистояння та торжества української думки.