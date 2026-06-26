Морські дрони України можуть навчитися захоплювати судна «тіньового флоту» РФ замість їх знищення

Українські військові працюють над модернізацією морського дрона «Катран», щоб він міг не лише знищувати цілі, а й затримувати судна російського «тіньового флоту» та доправляти їх до портів для конфіскації.

Про це в коментарі виданню Business Insider розповів військовослужбовець Головного управління розвідки Міноборони України з позивним Дев’ятий.

За його словами, наразі розробляється нова система, яка дозволить перехоплювати судна та відбуксировувати їх до визначеного порту.

«Якщо вони виконають вимогу, їх супроводять до призначеного порту, де судно та вантаж можуть бути конфісковані відповідно до міжнародного права. Якщо вони відмовляться, можуть бути вжиті інші заходи», – зазначив військовий.

Дев’ятий пояснив, що використання морських дронів у такій ролі могло б стати додатковим стримувальним фактором для цивільних екіпажів та компаній-власників суден, які працюють на російський «тіньовий флот».

За його задумом, екіпажі отримуватимуть чіткий сигнал про те, що судно перебуває під арештом і має прямувати до визначеного порту.

Військовий наголосив, що вважає такий підхід значно гуманнішим, ніж знищення суден із невідомим вантажем і потенційно цивільними екіпажами на борту.