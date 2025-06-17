﻿
Здоров'я

Кишкова паличка та забруднення: вода в деяких водоймах України не відповідають санітарним нормам

Кишкова паличка та забруднення: вода в деяких водоймах України не відповідають санітарним нормам

Вода в деяких водоймах України може становити загрозу для здоров’я – у пробах фахівці виявили кишкову паличку, повідомили у МОЗ.

Фахівці регіональних центрів контролю та профілактики хвороб щотижня здійснюють забір і лабораторний аналіз проб води, щоб вчасно виявити перевищення небезпечних показників.

За результатами лабораторного моніторингу, який проводився 6-12 червня, 12,2% від загальної кількості зразків (21 із 172 проб) не відповідали санітарним нормам за показником лактозопозитивних кишкових паличок (ЛКП).

Крім того 20 з 109 (18,3%) свідчили про потенційну загрозу для здоров’я.

Тож перед відпочинком медики радять перевіряти актуальну інформацію щодо якості води та за найменших сумнівів утриматися від купання.

ForUA.com нагадує, кишкова паличка може викликати гострі кишкові інфекції.

Серед основних симптомів — нудота, діарея, біль у животі, підвищена температура, а також зневоднення, яке проявляється сухістю у роті, відсутністю сечовипускання та загальною слабкістю.

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

водоймиНовини медициникишкова паличка
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Гравці "Шахтаря" дізналися про свого суперника в першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи
Спорт 17.06.2025 18:02:07
Гравці "Шахтаря" дізналися про свого суперника в першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи
Читати
Колишній міністр вважає, що Трамп втік із саміту G7, щоб не зустрічатися із Зеленським
Полiтика 17.06.2025 17:54:53
Колишній міністр вважає, що Трамп втік із саміту G7, щоб не зустрічатися із Зеленським
Читати
В Ізраїлі після пошкодження електростанції зупинили роботу НПЗ: дефіцит палива не очікується
Свiт 17.06.2025 17:22:49
В Ізраїлі після пошкодження електростанції зупинили роботу НПЗ: дефіцит палива не очікується
Читати

Популярнi статтi