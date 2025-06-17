Кишкова паличка та забруднення: вода в деяких водоймах України не відповідають санітарним нормам

Вода в деяких водоймах України може становити загрозу для здоров’я – у пробах фахівці виявили кишкову паличку, повідомили у МОЗ.

Фахівці регіональних центрів контролю та профілактики хвороб щотижня здійснюють забір і лабораторний аналіз проб води, щоб вчасно виявити перевищення небезпечних показників.

За результатами лабораторного моніторингу, який проводився 6-12 червня, 12,2% від загальної кількості зразків (21 із 172 проб) не відповідали санітарним нормам за показником лактозопозитивних кишкових паличок (ЛКП).

Крім того 20 з 109 (18,3%) свідчили про потенційну загрозу для здоров’я.

Тож перед відпочинком медики радять перевіряти актуальну інформацію щодо якості води та за найменших сумнівів утриматися від купання.

ForUA.com нагадує, кишкова паличка може викликати гострі кишкові інфекції.

Серед основних симптомів — нудота, діарея, біль у животі, підвищена температура, а також зневоднення, яке проявляється сухістю у роті, відсутністю сечовипускання та загальною слабкістю.