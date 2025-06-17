Уряд України зробив значний крок до виконання угоди зі Сполученими Штатами щодо спільного видобутку корисних копалин. Кабінет Міністрів України погодив початок процесу допуску приватних компаній до розробки державної ділянки літієвих руд «Добра». Цей проєкт стане першим, який отримає зелене світло в рамках зазначеної угоди.

Про це рішення повідомила газета The New York Times з посиланням на двох українських урядовців.

«Український уряд погодився почати розробку рекомендацій щодо відкриття тендерів для компаній на розробку літієвого родовища Добра в центральній Україні. Це одне з найбільших в Україні родовищ літію, мінералу, критично важливого для виробництва електричних батарей», — йдеться в повідомленні NYT.

Літій є ключовим компонентом для виробництва електричних батарей, що робить родовище «Добра» стратегічно важливим активом для обох країн.

Серед імовірних претендентів на участь у тендері – консорціум інвесторів, до якого входять TechMet, енергетична інвестиційна компанія, що частково належить уряду США, та Рональд С. Лаудер, відомий мільярдер і друг колишнього президента США Дональда Трампа. Ця група вже давно виявляла інтерес до літієвого родовища «Добра» і наприкінці 2023 року закликала Президента України Володимира Зеленського відкрити торги.

Однак, як зазначає NYT, підготовка рекомендацій триватиме кілька тижнів, і український уряд все ще може ухвалити рішення не відкривати тендер. Це підкреслює початковий характер кроку та потенційні подальші етапи перед повною реалізацією проєкту.