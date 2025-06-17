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Суспiльство

Пастка: шахрайська схема з лайками знову в дії

Пастка: шахрайська схема з лайками знову в дії

Інтернет-шахраї в Україні відновили стару схему з «легким заробітком»: у месенджерах людям пропонують ставити лайки готелям на онлайн-сервісах — нібито за гроші. Про це попереджає Сумська ОВА.

Аферисти починають із дрібних завдань — ставити оцінки чи лайки, за що надсилають невелику винагороду. Це створює враження реального заробітку і підвищує довіру жертви. Згодом шахраї пропонують «серйозніший дохід»: забронювати готель за власний кошт, обіцяючи повне повернення з бонусом.

На перших етапах справді повертають витрачене — щоб зміцнити довіру. Але далі схема змінюється: жертві повідомляють про технічні проблеми чи збої системи і просять надіслати ще кошти на підконтрольні їм рахунки. Після цього зловмисники зникають, а зв'язок обривається.

Теги:

інтернет-шахраї
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