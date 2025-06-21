Гравці Minecfaft скачали шкідливе ПЗ і стали жертвами шахраїв

Гравці Minecraft стають мішенню злочинців, які видають себе за розробників ігор. Тисячі користувачів використали шкідливе програмне забезпечення, призначене для крадіжки даних з банківських рахунків, гаманців криптовалюти, браузерів та інших комп’ютерних додатків, повідомляє Sky News.

Аналітики відстежили два шкідливих програмних забезпечення, поширених, найімовірніше, російськими зловмисниками на сайті обміну кодами GitHub, повідомляє компанія з кібербезпеки Check Point.

– Шкідливе ПЗ розроблено російськомовним зловмисником і містить кілька елементів, написаних російською мовою, – заявили аналітики.

Грем Стюарт, глава відділу по роботі з державним сектором в Check Point, заявив, що шахраї “збирають дані з Minecraft, щоб проникнути в криптовалютні гаманці людей та вкрасти їхні банківські дані”.

Зловмисники приховують своє програмне забезпечення в коді модифікацій Minecraft, які є фрагментами коду, що дозволяють користувачам змінювати гру.

– У більшості людей їхні карти збережені в браузері, і воно (шкідливе ПЗ, – Ред.) почне красти банківські реквізити, імена, адреси, електронні листи, все, що завгодно. Якщо у когось є криптогаманець, який він використовує через браузер, то воно вкраде і його. Це як цифрова бородавка, вона впивається в машину, а потім починає висмоктувати інформацію, – сказав Грем Стюарт.

З 200 млн людей, які грають в Minecraft щомісяця, близько 1 млн модифікують гру, і велика частина коду, який вони для цього використовують, розміщена на GitHub.

Представник Minecraft заявив, що безпека гравців є “головним пріоритетом” і що компанія “зобов’язується розслідувати повідомлення про порушення безпеки”.

– Коли ми отримуємо повідомлення про контент, який не відповідає нашим правилам використання, ми вживаємо відповідних заходів. Ми закликаємо гравців повідомляти про будь-який підозрілий контент через наш офіційний сайт і використовувати наші ресурси для ухвалення обґрунтованих рішень, – сказали в компанії.