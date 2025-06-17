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Повітря столиці - небезпечне для здоров’я: рівень PM2.5 перевищено в кілька разів

Повітря столиці - небезпечне для здоров’я: рівень PM2.5 перевищено в кілька разів

Після масованої ракетно-дронової атаки на Київ, що сталася в ніч на 17 червня, у столиці зафіксовано суттєве перевищення рівня забруднення повітря. Найбільше зростання концентрації дрібнодисперсного пилу PM2.5 (індекс AQI) зафіксовано у районах, де виникли пожежі через уламки російських «Шахедів» і ракет. PM2.5 — це частинки пилу розміром до 2,5 мікрометра, які здатні проникати глибоко в легені та навіть у кров, спричиняючи загострення хронічних хвороб, алергії, проблеми з серцево-судинною та дихальною системами.

На окремих ділянках столиці рівень забруднення повітря перевищує допустимі норми в кілька разів.

Медики радять киянам:

- уникати перебування на вулиці без потреби;

- не відкривати вікна у постраждалих районах;

- за можливості користуватися очищувачами повітря або респіраторами;

- пити більше води та стежити за самопочуттям.

Забруднення зафіксовано, зокрема, в Соломʼянському, Дарницькому, Святошинському та Дніпровському районах — саме там сталися найбільші займання після ворожого удару.

Теги:

обстріли Києвазабруднення повітря в Києві
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