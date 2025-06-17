Фінансова прірва: Маск попередив про крах економіки США

Американський підприємець і мільярдер Ілон Маск попередив про ризик дефолту Сполучених Штатів через стрімке зростання державного боргу. Відповідну заяву він оприлюднив у соцмережі X, коментуючи публікацію про фіскальні проблеми США.

У дописі, на який відреагував Маск, йшлося про те, що близько 25% усіх податкових надходжень федерального бюджету нині витрачаються виключно на сплату відсотків за державним боргом. Згідно з оновленими даними, борг США вже перевищив $37 трлн, тоді як щорічні доходи бюджету становлять лише близько $5 трлн.

Особливе занепокоєння викликає темп зростання боргу: відповідний графік, що супроводжував публікацію, демонструє стабільне зростання з 1960-х років і різке пришвидшення після 2000-х. У січні 2025 року Конгрес вже був змушений підняти ліміт держборгу до $36,1 трлн, однак уже за кілька місяців цей показник був перевищений.

"Якщо ситуація не зміниться, всі податкові надходження підуть лише на обслуговування боргу, залишаючи інші сфери — оборону, інфраструктуру, охорону здоров'я — без фінансування", — написав Маск.

Підприємець закликав до негайного перегляду бюджетної політики США та зменшення дефіциту, наголосивши, що подальше ігнорування цієї проблеми може призвести до фінансового колапсу.