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Спорт

12-річний українець побив рекорд дворазового чемпіона Олімпіади

12-річний українець побив рекорд дворазового чемпіона Олімпіади

Стрибун із жердиною Матвій Строгалєв на юнацькому чемпіонаті України побив світовий рекорд у віковій категорії до 14 років, взявши висоту у 4 метри.

12-річний юний українець перевершив результат серед 12-річних дворазового чемпіона Олімпіади Армана Дюплантіса (на фото), який він встановив у січні 2012 року в американському Ріно. Тоді швед підкорив планку на 3,97 м.

Реакція Дюплантіса на стрибок Строгалєва

Відео зі стрибком 12-річного Матвія показала Дюплантісу олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх. Швед подивився відео та привітав досягнення українця.

— Відмінна робота, — сказав Арман про стрибок Матвія.

Матвій є сином Анжели Балахонової, яка виборола срібло на чемпіонаті світу з легкої атлетики 1999 року, та Вадима Строгалєва, учасника міжнародних змагань у складі збірної Росії.

За неофіційною статистикою, Арману Дюплантісу належать рекорди ще у п’яти вікових категоріях – від 7 до 11 років.

Зараз Арману Дюплантісу 25 років. Він вже є дворазовим олімпійським чемпіоном, переможцем п’яти чемпіонатів світу та чотирьох чемпіонатів Європи.

 

 Автор: Сергій Ваха

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