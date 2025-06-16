Після тривалого зростання рейтинг Зеленського почав падати

Рівень довіри українців до президента Володимира Зеленського стабільно зростав із грудня 2024 року, однак у другій половині травня — на початку червня цей показник знизився.

Про це свідчить опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

За його даними, 65% українців довіряють Зеленському, не довіряють — 30%. Відповідно, баланс довіри-недовіри становить +35%.

Динаміка довіри президенту Володимиру Зеленському у 2019-2025 роках (КМІС)

Хоч ці показники й нижчі, ніж були на початку травня 2025 року (тоді 74% респондентів довіряли, а баланс довіри-недовіри становив +52%), але все-таки вони лишаються вищими, ніж були на початку лютого 2025 року — до загострення відносин із владою США. Тоді 57% опитаних — довіряли, а баланс довіри-недовіри становив +20%.

Опитування тривало впродовж 15 травня — 3 червня 2025 року методом телефонних інтерв’ю (CATI). За цей час опитали 1011 дорослих респондентів, які є громадянами України і які на той момент перебували на території, яка контролювалася урядом України.

Похибка такої вибірки не перевищує 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% — для показників, близьких до 25%.