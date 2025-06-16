Сенатори США закликають до негайного посилення санкцій проти РФ

Високопоставлені американські сенатори, представники обох партій, наполягають на негайному ухваленні нового пакету санкцій проти Росії. Вони закликають президента Дональда Трампа проявити лідерство та домогтися голосування у Сенаті вже найближчим часом.

Сенатор-демократ Річард Блументаль в ефірі програми "Face the Nation" на CBS заявив, що ситуація вимагає негайних дій. "Цей момент вимагає президентського лідерства. Є нагальна потреба", – підкреслив Блументаль. У спільній бесіді з сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом він додав, що Президент має закликати Сенат проголосувати за законопроєкт про санкції проти Росії вже завтра.

"Сьогодні вночі він вирушає на саміт G7 і сидітиме поруч із лідерами світу. Зараз, відверто кажучи, може скластися враження про слабкість позиції Америки щодо України. Він може прибути туди у позиції сили", – зазначив Блументаль, підкреслюючи важливість швидких дій перед міжнародними зустрічами.

Сенатор Ліндсі Грем нагадав про свою статтю для Fox News, де він раніше закликав до жорстких заходів проти Росії. Він повідомив про значну підтримку законопроєкту в обох палатах Конгресу: "Зараз ми маємо понад 84 співавторів у Сенаті та 70 співавторів у Палаті представників, які підтримують законопроєкт про запровадження жорстких санкцій і мит проти Росії та її фінансових партнерів".

Грем також наголосив на важливості рішучої позиції щодо Росії, заявивши: "Мені та практично всім співавторам законопроєкту про санкції проти РФ зрозуміло, що те, як ми поводимося з Путіним, або заохочуватиме, або стримуватиме зловмисників".