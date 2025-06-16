Хімічна загроза: окупанти розпилюють отруту на передовій

Армія РФ протягом останніх трьох тижнів систематично застосовує заборонену міжнародним правом хімічну зброю проти українських захисників на Сіверському напрямку, що у Донецькій області. Про це повідомила пресслужба бригади оперативного призначення НГУ "Рубіж", яка наразі утримує позиції в цьому районі.

"Ці боєприпаси відрізняються надзвичайно швидким поширенням отруйної речовини, яка моментально розходиться по бліндажах та низинах", — зазначили у підрозділі.

За даними військових, використання хімічних речовин відбувається паралельно з активізацією штурмових дій противника. Російські війська намагаються прорвати українську оборону, використовуючи нестандартну тактику — мотоциклетні групи та цивільні автомобілі.

Використання хімічної зброї порушує положення Женевських конвенцій та Конвенції про заборону хімічної зброї (1993 рік), до якої приєдналася й Росія. Застосування подібних засобів ураження вважається воєнним злочином і має бути предметом міжнародного розслідування.

Це не перший випадок фіксації хімічної зброї на фронті. Раніше українські сили неодноразово повідомляли про використання аерозольних гранат, газових балонів, сльозогінних та подразнюючих речовин, однак у випадку з Сіверським напрямком ідеться про отруйні речовини з блискавичною дією, які мають ознаки бойових токсичних агентів.

Попри вкрай складну ситуацію та нові тактичні загрози, українські захисники продовжують ефективно стримувати ворога.