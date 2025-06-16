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Суспiльство

Погода 16 червня: подекуди дощі та грози

Погода 16 червня: подекуди дощі та грози

Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність. У частині областей очікуються дощі, але на більшості території опадів не буде. Короткочасні дощі можливі лише на Лівобережжі країни – у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Донецькій та Луганській областях. Подекуди можливі грози.

Вітер – північно-західний, 7-12 метрів за секунду. Температура повітря +21-26°, у східних областях +18-23°, повідомляють синоптики.

У Києві та області опади не очікуються. Вітер - північно-західний, 7-12 м/с. У столиці температура повітря становитиме +23-25°; в області +21-26°.

Теги:

погода 16 червня
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