Названо суму призового фонду Клубного чемпіонату світу

Призовий фонд Клубного чемпіонату світу становить 775 млн фунтів і буде розділений між 32 командами.

Переможець турніру може заробити до 97 млн фунтів, а клуби отримають певну суму за кожен раунд.

- Групові етапи: 1,5 млн фунтів за перемогу і 800 000 фунтів за нічию;

- 1/8 фіналу: 5,8 млн фунтів;

- Чвертьфінал: 10,1 млн фунтів;

- Півфінал: 16,2 млн фунтів;

- Фіналіст: 23,2 млн фунтів;

- Переможець: 30,0 млн фунтів.

Клуби також отримають нагороду за участь - внесок залежно від різних спортивних і комерційних критеріїв.