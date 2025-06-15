На Поділлі викрито агентку ФСБ, яка наводила ракети РФ та готувала теракти

СБУ затримала агентку ФСБ, яка коригувала удари РФ по Хмельниччині та готувала теракти

Служба безпеки України затримала на Хмельниччині чергову агентку ФСБ, яка коригувала авіаудари російських військ по регіону та готувала саморобні вибухові пристрої для здійснення терактів. Про це повідомляє СБУ.

За матеріалами справи, фігуранткою виявилася 59-річна місцева безробітна, яку завербували дистанційно через Телеграм. Після вербування агентка відслідковувала локації Сил оборони України та передавала їхні координати ворогу. Серед пріоритетних цілей для російських авіаударів були запасні командні пункти та адміністративні будівлі ЗСУ.

Для конспірації зловмисниця приховано знімала військові об’єкти, імітуючи телефонну розмову, коли проходила повз них. Одночасно з цим вона отримала від куратора вказівку на виготовлення саморобних вибухових пристроїв. За інструкцією російського спецслужбіста жінка придбала всі необхідні компоненти для вибухівки, однак не встигла їх скомпонувати.

Кіберфахівці СБУ затримали агентку «на гарячому», коли вона шпигувала поблизу військової частини. На місці події у затриманої вилучено телефон з доказами роботи на ФСБ. Під час обшуків за місцем проживання в агентки також знайшли складники до вибухового пристрою.

Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.