Багато палестинсько-ізраїльських міст на півночі країни не мають бомбосховищ і укриттів

За годинниковою стрілкою, зліва: Манар Фахрі Дхіаб Хатіб, Шата Хатіб, Хала Хатіб і Манар Аль-Касем Абу Аль-Хіджаа Хатіб. Четверо з них загинули в палестинсько-ізраїльському місті Тамра після удару по житловому будинку

Четверо людей загинули в палестинсько-ізраїльському місті Тамра після того, як удар влучив у житловий будинок, повідомили ізраїльські рятувальники. Це призводить до того, що кількість загиблих в Ізраїлі становить 10 осіб, ще шестеро загинули в результаті окремих ударів в центрі Ізраїлю.

"Села і міста на палестинських територіях всередині Ізраїлю платять ціну", - сказав CNN житель Тамри.

Ці місця «без укриттів ... Це означає, що ракети запускаються і робляться спроби збити їх над головами наших людей».

Багато палестинсько-ізраїльських міст на півночі країни «не мають громадських бомбосховищ і укриттів у навчальних закладах», повідомляє Асоціація громадянських прав в Ізраїлі.