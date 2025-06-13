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Надзвичайні події

ДТП автобуса з українською реєстрацією у Франції: 4 загиблих, 30 поранені

ДТП автобуса з українською реєстрацією у Франції: 4 загиблих, 30 поранені

У Франції на автомагістралі А81 біля м. Ле-Ман (департамент Сарт) сталася ДТП за участі пасажирського автобуса з українською реєстрацією. Про це повідомило Посольство України у Франції. 

"Міністерство внутрішніх справ Франції повідомило, що близько 13:00 у французькому департаменті Сарт, поблизу міста Ле Ман, сталася автокатастрофа за участі пасажирського автобуса, у якому перебували громадяни України - дорослі та діти. За попередньою інформацією, на жаль, серед пасажирів є постраждалі", - йдеться у повідомленні.

На місце події терміново вирушили Надзвичайний і Повноважний Посол України у Франції Вадим Омельченко та співробітники Посольства.

Повідомляється, що внаслідок аварії загинули 4 особи, щонайменше 30 людей отримали травми, 11 з них перебувають у важкому стані. Постраждалих госпіталізовано. Рух автомагістраллю А81 призупинено, на місці події працюють служби екстреного реагування.

ДТП у Франції

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

ДТПФранціяукраїнці
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