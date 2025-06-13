Трамп не здатен вплинути не лише на Путіна та Сі, але навіть на Нетаньягу, - ЗМІ

Ізраїльський лідер Біньямін Нетаньягу кинув виклик Трампу своїм рішенням продовжити атаку на ядерну програму Ірану, якої побоювалися офіційні особи США і союзників. Перші ознаки вказують на те, що він пішов ще далі, націлившись на іранські об'єкти балістичних ракет, вчених-ядерників і військових лідерів.

Про це пише Bloomberg.

Агентство зазначає, що Ізраїль завдав ударів по Ірану всього через кілька годин після того, як Трамп заявив журналістам, що атака не неминуча, і США все ще вірять у перспективи дипломатичного вирішення, яке Нетаньягу вже давно вважає неможливим.

"Рішення прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу завдати удару, ймовірно, призведе до ескалації напруженості в регіоні, а також робить іранську відповідь практично неминучою.

Воно загострює зовнішньополітичні кризи, з якими Трамп змушений знову мати справу після повернення до Білого дому, і ставить під сумнів його здатність впливати на союзників — таких як Нетаньягу, — не кажучи вже про лідерів суперницьких держав, як-от Росія чи Китай", — йдеться у статті.

Невдовзі після атаки державний секретар США Марко Рубіо оприлюднив заяву, в якій підкреслив, що США не брали участі в операції Ізраїлю. Він також застеріг Іран від будь-яких спроб завдати удару по американських інтересах чи військовому персоналу.

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Видання нагадує, що Трамп балотувався, пообіцявши припинити те, що він назвав невдалими військовими авантюрами на Близькому Сході, а його головні радники, включно з віцепрезидентом Джей Ді Венсом і держсекретарем Марко Рубіо заявили, що епоха воєн США в регіоні закінчилася.

Останніми тижнями Трамп відновив переговори з Тегераном про згортання програми збагачення ядерної енергії Ісламської Республіки, яка, на думку США та Ізраїлю, має бути припинена, але Іран наполягає, що це його право.

Втім, ініційований Нетаньягу удар по Ірану також підвищує ймовірність того, що, попри прагнення США дистанціюватися від ізраїльських атак, президент Трамп може виявитися втягнутим у конфлікт, що стрімко загострюється на Близькому Сході. У відповідь на атаки Іран пообіцяв завдати "жорсткого удару" як по Ізраїлю, так і по США.

"Війна Нетаньягу затьмарила заяву президента Трампа про прихильність США до дипломатичного врегулювання, — вважає Джастін Логан, директор програм з оборони та зовнішньої політики Інституту Катона. — Нетаньягу поставив Трампа перед фактом і кидає йому виклик: або прийняти це, або відкрито виступити проти".

В адміністрації президента Трампа майже не залишилося простору для подальшої дестабілізації у світі. Торговельна війна, розв’язана США проти як супротивників, так і союзників, спричинила хвилю глобальної невизначеності, яка загрожує підштовхнути як американську, так і світову економіку до рецесії. Ціни на нафту на азійських торгах різко зросли після атаки Ізраїлю, що підвищує ризик сплеску інфляції.

Утім, США — союзник Ізраїлю з моменту проголошення держави у 1948-му, а важливу військову допомогу вони надають країні від початку війни Судного дня 1973-го. Також американці створили кампанію, мета якої — захистити Ізраїль від ракетних і дронових атак Ірану. Тож не виключено, що Вашингтон у випадку нової атаки все ж надав "мовчазну підтримку", наголошує старший директор Центру стратегії та безпеки Скоукрофта при Атлантичній раді у Вашингтоні Метт Креніг. Він сумнівається, що без американського "зеленого світла" Ізраїль наважився б на удар.