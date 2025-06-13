Найближчими годинами іранські дрони можуть досягнути території Ізраїлю

Запущені Іраном дрони у найближчі години досягнуть ізраїльської території, якщо їх не перехоплять раніше, повідомляє The Times of Israel.

За її даними, кілька БПЛА помітили в небі над Іраком, що означає, що за годину або дві дрони можуть дістатися звідти до Ізраїлю.

Водночас в Армії оборони Ізраїлю зазначили, що прагнуть збити дрони до їхнього підльоту до ізраїльської території.

Раніше Армія оборони Ізраїлю заявила, що з Ірану в бік Ізраїлю запустили понад 100 безпілотників, і ізраїльські ВПС працюють над їхнім перехопленням.

Як повідомляв ForUA, після авіаудару по Ірану, Ізраїль оголосив надзвичайний стан, а Армія оборони закликала припинити освітні заходи та роботу неважливих підприємств.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що масштабна операція проти Ірану триватиме "стільки, скільки необхідно", підкреслюючи рішучість Ізраїлю нейтралізувати ядерну та військову загрозу з боку Тегерана.

У спеціальному відеозверненні Нетаньягу наголосив на основній меті операції: вивести з ладу ядерну інфраструктуру Ірану, його заводи з виробництва балістичних ракет та загальний військовий потенціал.