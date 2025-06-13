Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що масштабна операція проти Ірану триватиме "стільки, скільки необхідно", підкреслюючи рішучість Ізраїлю нейтралізувати ядерну та військову загрозу з боку Тегерана.

У спеціальному відеозверненні, інформацію про яке поширило видання "Главком", Нетаньягу наголосив на основній меті операції: вивести з ладу ядерну інфраструктуру Ірану, його заводи з виробництва балістичних ракет та загальний військовий потенціал.

"Ми завдали удару в саме серце іранської програми збагачення урану та зусиль по створенню ядерної зброї", — заявив Нетаньягу. Він уточнив, що удари були нанесені по головному об'єкту Ірану зі збагачення урану в Натанзі. Окрім того, метою стали провідні іранські вчені-атомники, які працюють над створенням ядерної зброї, а також ключові елементи іранської програми балістичних ракет.

За словами прем'єр-міністра Ізраїлю, Іран вже збагатив достатньо урану для виробництва дев'яти бомб і накопичив значний арсенал балістичних ракет. Незважаючи на завдані удари, Нетаньягу попередив, що Іран все ще має можливості завдати ударів по Ізраїлю.

"Іранська операція триватиме стільки, скільки необхідно", — повторив Нетаньягу, завершивши звернення оптимістичною заявою: "День звільнення Ірану від тиранії близький як ніколи".