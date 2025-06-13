Ізраїль завдав превентивного удару по Ірану, по всій країні оголошено надзвичайний стан

Ізраїль офіційно підтвердив початок військових дій проти Ірану, заявивши про превентивний удар. Цю інформацію, посилаючись на Times of Israel.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраїль Кац негайно оголосив надзвичайний стан на всій території країни. Таке рішення було прийнято у зв'язку з очікуваною ракетною та безпілотною атакою у відповідь на дії Ізраїлю.

«Відповідно до повноважень, наданих Законом про цивільну оборону, я щойно підписав спеціальний наказ про введення режиму надзвичайного стану в тилу на всій території Держави Ізраїль. Слід дотримуватися вказівок Командування тилу та місцевої влади і залишатися в захищених приміщеннях», – заявив міністр Кац, наголошуючи на необхідності дотримання заходів безпеки.

У зв'язку з ескалацією ситуації, повітряний простір Ізраїлю закрито, а авіарейси перенаправляються до інших країн. Тим часом, іранські ЗМІ вже повідомляють про серію вибухів у Тегерані.