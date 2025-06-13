Несподіванка для Трампа: Сенатор Грем натякає на новий важіль тиску на Путіна

Сенат США підготував законопроєкт «Закон про санкції проти Росії 2025», який має значно ускладнити торгівлю з РФ. Однак, незважаючи на широку підтримку в Конгресі, колишній президент Дональд Трамп звернувся до республіканського керівництва Сенату з проханням не виносити документ на голосування.
Сенатор Ліндсі Грем активно висловлює свою підтримку законопроєкту, підкреслюючи зростаючу переважну підтримку документа в Конгресі США.
Деталі законопроєкту: 500% митний удар
Ключовою особливістю законопроєкту є пропозиція запровадити 500% мит на імпорт товарів із тих країн, які продовжать закуповувати російську нафту, газ, уран та іншу продукцію.
Такий підхід може стати потужним економічним важелем, який здатний змусити країни переглянути свої торговельні відносини з Росією. Для Трампа, який раніше висловлював скептицизм щодо деяких аспектів американської зовнішньої політики, цей законопроєкт, як стверджує Грем, може стати "важелем" для швидшого завершення конфлікту.Автор: Галина Роюк