Несподіванка для Трампа: Сенатор Грем натякає на новий важіль тиску на Путіна

Сенат США підготував законопроєкт «Закон про санкції проти Росії 2025», який має значно ускладнити торгівлю з РФ. Однак, незважаючи на широку підтримку в Конгресі, колишній президент Дональд Трамп звернувся до республіканського керівництва Сенату з проханням не виносити документ на голосування. Сенатор Ліндсі Грем, схоже, не полишає спроб схилити Трампа до зміни позиції, натякаючи на потужний інструмент тиску.

Сенатор Ліндсі Грем активно висловлює свою підтримку законопроєкту, підкреслюючи зростаючу переважну підтримку документа в Конгресі США. На своїй сторінці в X він написав: "У Конгресі США продовжує зростати переважна підтримка законопроєкту про санкції проти Росії. {C}{C} Наша мета – дати президенту Трампу більше важелів для швидкого завершення цієї війни".

Деталі законопроєкту: 500% митний удар

Ключовою особливістю законопроєкту є пропозиція запровадити 500% мит на імпорт товарів із тих країн, які продовжать закуповувати російську нафту, газ, уран та іншу продукцію. Це рішення має на меті значно ускладнити торгівлю з Росією для її поточних покупців, по суті, роблячи таку співпрацю вкрай невигідною.

Такий підхід може стати потужним економічним важелем, який здатний змусити країни переглянути свої торговельні відносини з Росією. Для Трампа, який раніше висловлював скептицизм щодо деяких аспектів американської зовнішньої політики, цей законопроєкт, як стверджує Грем, може стати "важелем" для швидшого завершення конфлікту.