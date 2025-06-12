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У Сумах закінчуються місця для розміщення біженців, – Сергій Кривошеєнко

У Сумах закінчуються місця для розміщення біженців, – Сергій Кривошеєнко

У Сумах уже за зареєстровано 34,5 тисячі "тимчасово переміщених осіб" - мешканців прикордонних громад, куди наступають російські окупанти. В обласному центрі закінчуються місця для розміщення біженців.

Про це в ефірі телемарафону розповів начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко. 

"Ситуація така, що кількість внутрішньо переміщених осіб у територіальній громаді збільшується, наразі ми вже маємо 34,5 тисячі зареєстрованих переселенців. Ми розміщуємо людей, які виявили бажання, у заздалегідь підготовлених місцях. Однак розуміємо, що цих місць залишилось обмаль. Тому наразі міська влада та обласна військова адміністрація роблять усе, щоб підготувати нові місця для розміщення переселенців...

FPV-дрони до обласного центру не долітають. Посилюємо захист від усіх видів дронів: посилюємо РЕБ, фізичний захист визначених об'єктів антидроновими сітками", - розповів Сергій Кривошеєнко.

 

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

евакуаціяСумиагресія рф
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