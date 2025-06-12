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У штаті Флорида протестувальників дозволили збивати автомобілем

У штаті Флорида протестувальників дозволили збивати автомобілем

Губернатор Флориди Рон Десантіс заявив, що жителі штату мають право збивати протестувальників автомобілем, якщо ті загрожують їхній безпеці.

На ток-шоу ведучого Дейва Рубіна губернатор уточнив, що йдеться про ті випадки, коли натовп протестуючих оточує машину громадян, які проїжджають.

Якщо ви, від'їжджаючи, зіб'єте одного з цих людей, це буде їхньою провиною, що вони зробили замах на вас, – заявив Десантіс.

14 червня, у день народження Дональда Трампа, жителі США, які не згодні з політикою чинного президента, проведуть протестну акцію "Без королів". Мітинги вже заплановані у багатьох містах країни.

Як повідомляє телеканал CBS, в організаційних матеріалах акції звучить формулювання "загальнонаціональний день непокори". А також є заява, що протести стануть для всіх американців можливістю "разом протистояти жорстокості, корупції та авторитаризму".

ForUa.com нагадує, 6 червня у Лос-Анджелесі розпочалися протести проти міграційної політики президента США Дональда Трампа. Вони переросли у сутичках з поліцією. Влада Сполучених Штатів направила на придушення протестів солдатів Національної гвардії.

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

СШАФлоридапротести в США
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