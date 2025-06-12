Харлан пропустить Євро-2025 з фехтування

Дворазова чемпіонка Олімпійських ігор Ольга Харлан пропустить чемпіонат Європи з фехтування, який стартує 14 червня в італійській Генуї.

Про це повідомила Федерація фехтування України, опублікувавши склад нашої команди.

В українській федерації повідомили, що Харлан не увійшла до заявки збірної України, оскільки не брала участі у підготовці до змагань та лише нещодавно відновила самостійні тренування після перерви, взятої після Олімпіади.

Виданню Tribuna.com у ФФУ сказали, що Ольга у поточному сезоні відпочиває.

— У підготовці команди до чемпіонату Європи-2025 (Харлан, – Ред.) участі не брала, не мала звичної фехтувальної практики. Ольга поки що займається загальною фізичною підготовкою, це не підготовка до конкретних стартів. Цей сезон вона відпочиває, — заявили там.

На чемпіонат Європи з фехтування-2025 збірна України вирушила у складі 26 спортсменів: 14 виступлять у жіночих змаганнях, 12 – у чоловічих.

Склад збірної України на Євро-2025 з фехтування

Жінки

Шабля: Аліна Комащук, Олена Кравацька, Олександра Бондар, Дар’я Гонцова;

Аліна Комащук, Олена Кравацька, Олександра Бондар, Дар’я Гонцова; Рапіра: Дарія Миронюк, Аліна Полозюк, Ольга Сопіт, Крістіна Петрова (особисті змагання), Катерина Буденко (командні змагання);

Дарія Миронюк, Аліна Полозюк, Ольга Сопіт, Крістіна Петрова (особисті змагання), Катерина Буденко (командні змагання); Шпага: Олена Кривицька, Влада Харькова, Інна Бровко, Джоан Фейбі Бежура (особисті змагання), Анна Максименко (командні змагання).

Чоловіки

Шабля: Андрій Ягодка, Юрій Цап, Олексій Стаценко, Богдан Боговін;

Андрій Ягодка, Юрій Цап, Олексій Стаценко, Богдан Боговін; Рапіра: Андрій Погребняк, Дмитро Чучукало, Єлізар Дирда, Максим Гаравський;

Андрій Погребняк, Дмитро Чучукало, Єлізар Дирда, Максим Гаравський; Шпага: Євген Макієнко, Володимир Станкевич, Роман Свічкар, Нікіта Кошман.

На чемпіонаті Європи-2025 з фехтування розіграють 12 комплектів нагород: по шість у чоловіків та жінок.