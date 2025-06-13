Океан Ельзи презентував особливу пісню від Вакарчука (Відео)

"Океан Ельзи" випустив нову пісню. Пісня називається "Двоє", причому Святослав Вакарчук сказав, що вона для нього особлива, що залишає простір для здогадів.

Як повідомляє Show24, відеокліп вже з'явився на Yotube-каналі гурту. У 2024 році гурт "Океан Ельзи" святкував 30-річчя і випустив україномовний альбом "Той день" та англомовний – "Lighthouse". Пісня "Двоє" не увійшла до жодного, але дочекалася свого часу.

Як розповів Вакарчук, "Океан Ельзи" має чимало пісень, які знаходили свій час пізніше, ніж були написані. Наразі, за його словами, "Двоє" дуже підходить до нашого настрою. І, можливо, людям потрібно більше пісень про головне.