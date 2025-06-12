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Спорт

Усик vs Дюбуа: прогноз букмекерів на бій-реванш

Усик vs Дюбуа: прогноз букмекерів на бій-реванш

Букмекери приймають ставки на бій за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі між українцем Олександром Усиком і британцем Даніелем Дюбуа, який відбудеться 19 липня у Лондоні на стадіоні Вемблі.

На кону поєдинку стоятимуть головні чемпіонські пояси, якими володіє українець, – WBO, WBA та IBO, а також титул IBF, який має британець.

На думку букмекерів, фаворитом другого бою Усик – Дюбуа є український боксер.

Ставки на перемогу Усика приймають із коефіцієнтом 1.30, успіх британця оцінюється котируванням 3.70. Ймовірність нічиї прогнозують у 17.00.

У поєдинку Усик – Дюбуа 2 букмекери віддають перевагу достроковій перемозі Олександра із коефіцієнтом 2.10, на аналогічну перемогу Дюбуа прогноз – 5.50. Імовірність тріумфу українця за очками – 2.85, а британця – 13.00.

На реванш Усик – Дюбуа букмекери дають прогноз, що бій триватиме всі 12 раундів, із коефіцієнтом 2.30.

ForUa.com нагадує, про реванш Усик – Дюбуа оголосили у квітні. Спершу повідомлялося, що бій мав відбутися 12 липня, але було узгоджено дату 19 липня.

Вже відомо, що в андеркарді битиметься 27-річний український боксер Даніель Лапін. Його суперником стане британець Льюїс Едмондсон. Також підтверджено бій Лоуренса Околі з Британії проти представника ПАР Кевіна Лерени.

Дюбуа та Усик вже зустрічалися у серпні 2023 року. Тоді Олександр здобув дострокову перемогу технічним нокаутом у дев’ятому раунді.

 Автор: Сергій Ваха

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