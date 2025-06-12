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Полiтика

Пісторіус в очі Зеленському заявив, що ФРН не розглядає поставки Taurus Україні

Пісторіус в очі Зеленському заявив, що ФРН не розглядає поставки Taurus Україні

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що його країна не розглядає поставки далекобійних крилатих ракет Taurus Україні.

Його слова на пресконференції в Києві з президентом України Володимиром Зеленським цитує "Інтерфакс-Україна".

Німецькому міністру поставили питання про можливість передачі Україні Taurus, на що він відповів негативно.

"Ви поставили мені запитання, чи ми це розглядаємо, я відповідаю вам – ні", – сказав Пісторіус.

Водночас він пообіцяв, що німецька сторона надасть Україні додаткову військову допомогу на суму 1,9 мільярда євро.

Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявляв, що не виключає постачання крилатих ракет – "в межах можливого".

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

ТаурусБорис Пісторіус
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