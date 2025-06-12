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Війна в Україні: Пентагон визнав агресію РФ, але США "не хочуть переможця" (Відео)

Війна в Україні: Пентагон визнав агресію РФ, але США "не хочуть переможця" (Відео)

Міністр оборони США Піт Гегсет офіційно визнав Росію агресором у війні проти України. Проте, на питання про те, кого Пентагон бажає бачити переможцем у цьому конфлікті, чіткої відповіді не пролунало, що викликало дискусії.

Заява Гегсета пролунала під час його виступу перед Сенатом США. Сенатор-республіканець Мітч Макконнел прямо запитав очільника Пентагону, чи є Росія агресором. "Росія є агресором", — коротко відповів Гегсет.

Далі Макконнел поцікавився, яку сторону Пентагон хоче бачити переможцем у цій війні. Саме на цьому моменті запис відео обривається, залишаючи питання без публічної відповіді.

Ця заява викликала неоднозначну реакцію. Хоча визнання Росії агресором є важливим кроком, відсутність чіткої позиції щодо бажаного переможця може інтерпретуватися по-різному та викликати подальші запитання щодо довгострокової стратегії США стосовно конфлікту в Україні.

 

 

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СШАПентагонагресія рфПіт Гегсет
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