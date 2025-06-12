Ранковий дайджест ForUА: Рекордні втрати РФ, Харків під обстрілом, візит Пісторіуса, удар ЗСУ по оборонному заводу під Москвою, авіакатастрофа в Індії

12 червня, дайджест новин від редакції ForUА:
- Втрати армії РФ в Україні перевищили 1 мільйон військових. Лише за останню добу українські захисники ліквідували 1140 окупантів.
- Російський терор не припиняється: Харків знову атакували дрони. Вночі 12 червня російські окупанти повторили свій терористичний сценарій, обстрілявши Харків ударними дронами типу "Шахед". Це вже друга атака на обласний центр за дві доби.
- Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув до Києва для обговорення подальшої військової допомоги. "Ми робимо все можливе, щоб підтримати Україну, аби вона могла захищатися та опинилася в такій позиції, коли Росія буде готова до серйозних переговорів", – заявив німецький міністр оборони.
- Сили оборони України уразили завод електроніки під Москвою. Підприємство "Резоніт" є критично важливим об'єктом військово-промислового комплексу РФ. Воно спеціалізується на виробництві електроніки та монтажі друкованих плат, які використовуються у високотехнологічному озброєнні та військовій техніці країни-агресора.
- Трамп проведе низку зустрічей на саміті G7, де очікується присутність Зеленського. За словами речниці Білого дому Керолайн Левітт, адміністрація США інтенсивно працює над фіналізацією розкладу Трампа.
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Держсекретар США Рубіо опублікував привітання із Днем росії. «Від імені американського народу хочу привітати російський народ. Сполучені Штати, як і раніше, віддані підтримці російського народу в його прагненні до світлого майбутнього», — йдеться у повідомленні.
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Генштаб наказав мобілізувати всіх добровольців ТрО без відстрочки, — Ukrainian Military Pages.
- В Індії розбився пасажирський літак з понад 240 людьми на борту, — Clash. Авіакатастрофа сталася під час зльоту. Літак мав прямувати до Лондона. На борту рейсу перебували 242 пасажири.
- США перебувають у стані підвищеної готовності в очікуванні можливого удару Ізраїлю по Ірану, — The Washington Post. У Білому домі пройшла термінова нарада за участі президента Дональда Трампа.
- Поліція Лос-Анджелеса затримала щонайменше 378 осіб за останні чотири дні протестів проти міграційної політики адміністрації Трампа, — CNN. У місті діє комендантська година з 20:00 до 6:00. Мер Карен Басс заявила, що це необхідно для зупинки хаосу, «організованого президентом».
- ФСБ завербувала 15-річну школярку для теракту в Івано-Франківську — дівчина встигла звернутись до СБУ. Російські спецслужби через Telegram закликали місцеву школярку, аби вона виготовила вибухівку та здійснила теракт у людному місці.
- Компанія BMW запроваджує нову функцію: авто автоматично вмикатимуть світлові сигнали повороту, якщо водій подивиться в дзеркало, — The Verge.