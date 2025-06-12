Ранковий дайджест ForUА: Рекордні втрати РФ, Харків під обстрілом, візит Пісторіуса, удар ЗСУ по оборонному заводу під Москвою, авіакатастрофа в Індії

Держсекретар США Рубіо опублікував привітання із Днем росії. «Від імені американського народу хочу привітати російський народ. Сполучені Штати, як і раніше, віддані підтримці російського народу в його прагненні до світлого майбутнього», — йдеться у повідомленні.