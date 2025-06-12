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Полiтика

Марко Рубіо привітав росіян із Днем Росії та заговорив про мирне врегулювання конфлікту в Україні

Марко Рубіо привітав росіян із Днем Росії та заговорив про мирне врегулювання конфлікту в Україні

Державний секретар США Марко Рубіо виступив із привітанням до російського народу з нагоди Дня Росії, про це йдеться на сайті Держдепу. У своєму зверненні, опублікованому на сайті Держдепартаменту, Рубіо висловив побажання "світлого майбутнього" для росіян, а також підтвердив намір Сполучених Штатів "прагнути конструктивної взаємодії з Російською Федерацією з метою досягнення міцного миру між Росією та Україною".

У привітанні зазначається: "Від імені американського народу я хочу привітати російський народ із Днем Росії. Сполучені Штати, як і раніше, віддані підтримці російського народу, який продовжує розбудовувати свої устремління до світлого майбутнього. Ми також користуємося цією можливістю, щоб підтвердити прагнення Сполучених Штатів до конструктивної взаємодії з Російською Федерацією з метою досягнення міцного миру між Росією і Україною.Ми сподіваємося, що мир сприятиме зміцненню взаємовигідних відносин між нашими країнами".

Ця заява прозвучала на тлі повідомлень Генерального штабу ЗСУ, згідно з якими втрати РФ у війні проти України з початку повномасштабного вторгнення перевищили 1 мільйон військовослужбовців убитими та пораненими.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СШАвійна в УкраїніМарко Рубіо
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