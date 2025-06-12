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Війна

Втрати армії РФ в Україні перевищили 1 мільйон військових

Втрати армії РФ в Україні перевищили 1 мільйон військових

Згідно з останніми даними Генерального штабу Збройних Сил України, загальні втрати армії країни-агресора Росії на війні проти України з початку повномасштабного вторгнення перевищили психологічну позначку в 1 мільйон військових.

Станом на 12 червня, втрати особового складу російських окупаційних військ становлять 1 000 340 осіб. Лише за останню добу українські захисники ліквідували 1140 окупантів.

Ці цифри свідчать про колосальні людські втрати, які несе російська армія, намагаючись продовжувати агресію проти України. Українські військові щодня демонструють високий професіоналізм та незламність духу, завдаючи відчутних ударів по ворогу.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

Генштаб ЗСУвтрати ворога
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