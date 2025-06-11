Сербія хоче допомогти у відновленні України, – Вучич

Президент Сербії Александар Вучич повідомив, що його країна твердо підтримує територіальну цілісність України. Він заявив про готовність надати допомогу у відновленні одного-двох українських міст або регіонів.

Про це він сказав під час виступу на саміті Україна – Південно-Східна Європа 11 червня.

Вучич підкреслив, що Сербія продовжує дотримуватися Статуту ООН і норм міжнародного права, які передбачають захист територіальної цілісності держав.

За його словами, країна завжди виступала за це і не змінюватиме свою позицію, адже така підтримка може мати значення і для України.

Під час свого виступу Александар Вучич порушив питання відновлення України після війни.

– Якщо буде припинення вогню, чи перемир’я, це стосується вас (звернувся до президента України Володимира Зеленського – Ред.) та українського народу. Ми можемо бути в цьому помічниками, але я хотів би взяти з вами, пане президенте, якісь одне-два міста чи регіони, які ми могли б відновити. Думаю, що це було б дуже зрозуміло для українського народу, щоб він міг отримати чітку підтримку, – зазначив він.

Крім цього, президент пообіцяв, що Україна завжди може розраховувати на гуманітарну допомогу та підтримку територіальної цілісності країни.

Він сподівається, що країна зможе зробити трохи більше для України без гучних заяв, адже українці "дійсно на це заслуговують".