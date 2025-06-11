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Василь Малюк анонсував нові сюрпризи для ворога

Василь Малюк анонсував нові сюрпризи для ворога

Служба безпеки України готує для російського ворога не менш болісні сюрпризи, аніж спецоперація "Павутина" зі знищення стратегічної авіації РФ, яку провели 1 червня. Про це повідомив голова СБУ Василь Малюк.

– СБУ б’є і буде бити ворога навіть там, де він вважає себе недосяжним! Ми працюємо над тим, щоб здивувати його новими сюрпризами. Не менш болючими, ніж операція "Павутина", – заявив голова СБУ після оприлюднення відео підготовки і реалізації однієї з наймасштабніших атак у глибокому тилу ворога.

У СБУ наголосили, що спецоперація "Павутина" стала відповіддю на масовані ракетні удари російської авіації по українських містах, зокрема лікарнях та енергетичній інфраструктурі.

Василь Малюк зауважив, що в рамках "Павутини" СБУ відпрацювала абсолютно законні військові цілі – аеродроми та авіацію, яка бомбардує українські мирні міста.

ForUa.com нагадує, що 1 червня Україна неочікувано атакувала чотири російських авіабази, розташованих далеко від фронту — дві з них за тисячі кілометрів на Далекій Півночі та в Сибіру. СБУ готувала спецоперації півтора року.

Для її реалізації підготували дерев’яні модульні будиночки, в яких розмістили дрони з вибухівкою. Понад сотня БпЛА вилітали із вантажівок, на яких стояли ці будиночки, та атакували російські літаки. За даними СБУ, вдалося знищити та пошкодити 41 ворожий літак, зокрема: Ту-95, Ту-22, Ту-160 та А-50.

В СБУ наголосили, що спецоперація "Павутина" завдала шкоди російській стратегічній авіації на понад $7 млрд.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

СБУспецопераціяВасил Малюк
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