Василь Малюк анонсував нові сюрпризи для ворога

Служба безпеки України готує для російського ворога не менш болісні сюрпризи, аніж спецоперація "Павутина" зі знищення стратегічної авіації РФ, яку провели 1 червня. Про це повідомив голова СБУ Василь Малюк.

– СБУ б’є і буде бити ворога навіть там, де він вважає себе недосяжним! Ми працюємо над тим, щоб здивувати його новими сюрпризами. Не менш болючими, ніж операція "Павутина", – заявив голова СБУ після оприлюднення відео підготовки і реалізації однієї з наймасштабніших атак у глибокому тилу ворога.

У СБУ наголосили, що спецоперація "Павутина" стала відповіддю на масовані ракетні удари російської авіації по українських містах, зокрема лікарнях та енергетичній інфраструктурі.

Василь Малюк зауважив, що в рамках "Павутини" СБУ відпрацювала абсолютно законні військові цілі – аеродроми та авіацію, яка бомбардує українські мирні міста.

ForUa.com нагадує, що 1 червня Україна неочікувано атакувала чотири російських авіабази, розташованих далеко від фронту — дві з них за тисячі кілометрів на Далекій Півночі та в Сибіру. СБУ готувала спецоперації півтора року.

Для її реалізації підготували дерев’яні модульні будиночки, в яких розмістили дрони з вибухівкою. Понад сотня БпЛА вилітали із вантажівок, на яких стояли ці будиночки, та атакували російські літаки. За даними СБУ, вдалося знищити та пошкодити 41 ворожий літак, зокрема: Ту-95, Ту-22, Ту-160 та А-50.

В СБУ наголосили, що спецоперація "Павутина" завдала шкоди російській стратегічній авіації на понад $7 млрд.