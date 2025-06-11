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Польський вареник убив головного інвестора титулованого ФК "Вісла" з Кракова

Польський вареник убив головного інвестора титулованого ФК "Вісла" з Кракова

Головний інвестор краківського футбольного клубу «Вісла» Томас Кокосинський помер, подавившись вареником в одному з краківських ресторанів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на wiadomosci.radiozet.pl.

За інформацією видання, бізнесмен прибув до Польщі з наміром завершити купівлю міноритарного пакету акцій «Вісли» вартістю $5 мільйонів. 4 червня за вечерею чоловік поперхнувся вареником в одному із краківських ресторанів.

Повідомляється, що він був госпіталізований у критичному стані через гіпоксію та смерть мозку.

У вівторок, 10 червня, інвестор помер, його було відключено від апарату ШВЛ через незворотні порушення функцій мозку.

Кокосинський з 2010 року був президентом компанії Metalogic Industries, яка спеціалізується на металообробці.

ФК «Вісла» є 13-разовим чемпіоном Польщі, триразовим володарем Кубку Інтертото, протягом 1999-2011 років команда фактично домінувала в польскому футболі, коли виграла 8 разів золото чемпіонату.

За результатами сезону 2021-2022 клуб вибув з елітного польського дивізіону.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

ПольщаФК Вісла
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