Торговельні розбіжності Китаю зі США вдвічі підвищили ціни на БПЛА для іноземних покупців

Ціни на комплектуючі для безпілотних літальних апаратів (БПЛА), які використовуються у військових цілях, зросли останнім часом вдвічі. Про це пише Financial Times.

Цьому сприяло не лише тільки зростання попиту на тлі війни в Україні та на Близькому Сході, а й торговельні розбіжності Китаю зі США.

На підвищення цін закупівлі обладнання поскаржилися на виставці безпілотних літальних апаратів у Шеньчжені, яка відбулася у травні.

Вони ж зазначали, що альтернативних джерел постачання вони практично немає, оскільки Китай виробляє 70-80% комерційних безпілотників у світі і домінує в сфері виробництва найважливіших комплектуючих до них.

Пекін і раніше намагався регулювати ринок безпілотників так, щоб товари, які експортуються, не використовувалися у військових цілях. Експортерам необхідно було отримати спеціальну ліцензію на торгівлю такими товарами, що зробити було непросто, зазначає FT.

Торік Китай розширив перелік технологій, які потрапляють під експортний контроль, у зв'язку з торгівельною війною зі США.

У результаті виробникам доводиться часто покладатися на послуги експедиторів, які також дорожчають.

"Наприклад, минулого місяця доставка повітрям коштувала $2 тис., а сьогодні вони вже просять $3,5 тис.", - скаржиться представник турецького виробника БПЛА.

У липні 2023 року Китай посилив контроль над експортом безпілотників та їх компонентів до України. Постачання скоротилися через нові обмеження, повідомляли американська The New York Times і британська Financial Times. Міністерство комерції Китаю пояснювало ці заходи необхідністю захисту національної безпеки.

У вересні повідомлялося, що росія запустила в Китаї проект з розробки та виробництва безпілотників.