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Торговельні розбіжності Китаю зі США вдвічі підвищили ціни на БПЛА для іноземних покупців

Торговельні розбіжності Китаю зі США вдвічі підвищили ціни на БПЛА для іноземних покупців

Ціни на комплектуючі для безпілотних літальних апаратів (БПЛА), які використовуються у військових цілях, зросли останнім часом вдвічі. Про це пише Financial Times.

Цьому сприяло не лише тільки зростання попиту на тлі війни в Україні та на Близькому Сході, а й торговельні розбіжності Китаю зі США.

На підвищення цін закупівлі обладнання поскаржилися на виставці безпілотних літальних апаратів у Шеньчжені, яка відбулася у травні.

Вони ж зазначали, що альтернативних джерел постачання вони практично немає, оскільки Китай виробляє 70-80% комерційних безпілотників у світі і домінує в сфері виробництва найважливіших комплектуючих до них.

Пекін і раніше намагався регулювати ринок безпілотників так, щоб товари, які експортуються, не використовувалися у військових цілях. Експортерам необхідно було отримати спеціальну ліцензію на торгівлю такими товарами, що зробити було непросто, зазначає FT.

Торік Китай розширив перелік технологій, які потрапляють під експортний контроль, у зв'язку з торгівельною війною зі США.

У результаті виробникам доводиться часто покладатися на послуги експедиторів, які також дорожчають.

"Наприклад, минулого місяця доставка повітрям коштувала $2 тис., а сьогодні вони вже просять $3,5 тис.", - скаржиться представник турецького виробника БПЛА.

У липні 2023 року Китай посилив контроль над експортом безпілотників та їх компонентів до України. Постачання скоротилися через нові обмеження, повідомляли американська The New York Times і британська Financial Times. Міністерство комерції Китаю пояснювало ці заходи необхідністю захисту національної безпеки.

У вересні повідомлялося, що росія запустила в Китаї проект з розробки та виробництва безпілотників.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

СШАКитайБПЛА
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