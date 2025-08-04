У Києві готують фестиваль творчости для людей з інвалідністю

Розпочалася реєстрація для участі у фестивалі творчості «Повіримо у себе».

Організатори заявили, що фестиваль — для розвитоку творчих здібностей людей з інвалідністю, сприяння їх творчій реалізації в інклюзивному суспільстві, формування в Києві безбар’єрного простору. Про це говорять у Київському міському центрі соціальних служб.

«Фестиваль — це простір творчості, де кожен може себе віднайти, розвивати і реалізовувати. Тут людина з інвалідністю може показати свої досягнення, бути в колі однодумців, пробувати щось нове. Для нас важливо, що учасники отримують зворотний зв’язок після фестивалю, тому можуть досягати нових вершин і далі заявляти про себе на інших платформах. Щорічно понад 1000 обдарованих учасників та учасниць, зокрема творчі колективи, долучаються до нашого фестивалю творчості», — зазначила директорка Київського міського центру соціальних служб Ярослава Колобова.

Фестиваль проходить у 14 номінаціях, об’єднаних п’ятьма творчими напрямами: «Образотворче мистецтво», «Літературна творчість», «Сучасні технології», «Сценічні жанри» та «Музичне мистецтво».

Вік учасників необмежений.

Цьогоріч фестивальні заходи триватимуть переважно в онлайн-форматі.

Щоб взяти участь, потрібно:

мати нові творчі здобутки та бути готовим їх показати;

проживати в Києві;

дотримуватися Положення та вимог до номінацій фестивалю.

До участи в фестивалі не допускаються роботи, які брали в ньому участь минулих років.

Роботи приймаються до 10 жовтня. Церемонія нагородження переможців пройде наприкінці листопада.

Реєстрація та деталі — на сайті: https://sites.google.com/view/povirymo-v-sebe.

Додаткова інформація за тел.: 096-319-19-49.

Організатори фестивалю: Київський міський центр соціальних служб, районні в місті Києві центри соціальних служб, заклади комплексної реабілітації дітей та осіб з інвалідністю. Співорганізатори: Київський міський методичний центр закладів культури та навчальних закладів, Київський міський центр сім’ї «Родинний дім», Київський палац дітей та юнацтва. Захід проходить за підтримки Департаменту соціальної та ветеранської політики, Департаменту культури та Служби у справах дітей та сім’ї КМДА. Також до підтримки фестивалю долучаються надавачі соціальних послуг дітям та молоді з інвалідністю, громадські організації та благодійні фонди, представники соціально відповідального бізнесу.

Довідково.

Уперше фестиваль «Повіримо у себе» провели в 1993 році. Тоді 100 дітей з інвалідністю з інтернатів міста та товариства дітей-інвалідів «Церебрал», Спілки дитячих та юнацьких організацій Києва зібралися на 5 днів, щоб продемонструвати свої творчі вміння.

Більше про фестиваль:

https://t.me/povirymo_v_sebe;

https://www.facebook.com/festivalpovirymousebe/;

https://www.instagram.com/festival_social_kyiv/.