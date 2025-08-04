Нідерланди передадуть Україні на 500 млн євро ракет і компонентів для системи Patriot

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс у понеділок оголосив про нову військову допомогу Україні, до якої увійшли комплектуючі та ракети до системи протиповітряної оборони Patriot.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав на Х.

Брекельманс наголосив, що Україна зараз "потребує посилення протиповітряної оборони та боєприпасів".

"Нідерланди нададуть пакет американських озброєнь (включно з комплектуючими до систем Patriot та ракетами) на суму 500 мільйонів євро. Це допоможе Україні захистити себе та решту Європи від російської агресії", – додав він.

Інших подробиць, зокрема деталей і термінів поставки військової допомоги, міністр оборони Нідерландів не уточнив.

Раніше він підтверджував готовність його країни співфінансувати постачання додаткових систем Patriot для України.

Німеччина минулого тижня заявила, що поставить Україні дві системи протиповітряної оборони Patriot після досягнення угоди з США про те, що Берлін буде першим у черзі на отримання нових систем замість переданих.

На сьогодні шість європейських країн — Німеччина, Греція, Нідерланди, Польща, Румунія та Іспанія — мають у своєму розпорядженні близько 20 батарей Patriot. Проте європейські арсенали вже значною мірою виснажені через попередні поставки в Україну: з 2022 року Київ отримав шість боєздатних батарей Patriot від США, Німеччини, Румунії та Нідерландів.

Побоювання викликає те, що подальша передача цих систем може залишити європейські країни з прогалинами у власній протиповітряній обороні на тривалий період, якщо США не зможуть забезпечити швидке поповнення їхніх запасів. Ціна однієї батареї Patriot становить близько 1 мільярда доларів, а кожна ракета-перехоплювач коштує близько 4 мільйонів доларів, що ускладнює як фінансування, так і виробництво в умовах глобального дефіциту.