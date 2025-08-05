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Війна

Найважчі бої відбуваються поблизу Покровська, – ОСУВ "Хортиця"

Найважчі бої відбуваються поблизу Покровська, – ОСУВ "Хортиця"

Наразі найважчі бої відбуваються поблизу Покровська, а цей напрямок є одним з головних завдань російської військової кампанії.

Про це у понеділок, 4 серпня, заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов.

«Біля Покровська зараз точаться найважливіші бої, найважчі бої. Разом з тим, очевидно, що це одна з цілей російської кампанії. Звісно, важко, звісно, хотілося б, щоб росіяни там були зупинені якнайшвидше, але ми всі розуміємо, що… зупинити їх там — це велика задача із зірочкою», — зазначив Трегубов.

Він додав, що тактика ворога полягає в безперервному наступі.

«Будемо чесні: їх там просто дуже багато. І тактика, яку вони там використовують — це фактично тактика розміну за кількістю росіян на метр землі», — пояснив речник.

За його словами, Покровськ є ключовою метою російських сил вже багато кампаній, зокрема тієї, що була у грудні-січні. Для РФ захоплення цього міста дасть можливість контролювати центральну частину Донеччини, тому всі зусилля ворога спрямовані саме на цей напрямок.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

ДонбасЗСУПокровськвійна в Україніагресія рф
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