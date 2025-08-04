Келлог може знову відвідати Київ перед трампівським дедлайном Путіну, - ЗМІ

Спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог готується до поїздки в регіон найближчими днями. Про це інформує Kyiv Post із посиланням на два джерела 2 серпня.

Цей візит відбудеться на тлі швидкого наближення терміну, який Трамп установив для досягнення мирної угоди з країною-агресором Росією 8 серпня, ідеться у статті. Також там додали, що новина про очікувану поїздку Келлога збіглася з планами спецпредставника Трампа на Близькому Сході Стіва Віткоффа вирушити до РФ.

Джерела, з якими поспілкувався ЗМІ, повідомили, що поїздку Віткоффа запропонували росіяни на початку минулого тижня, вона дістала схвалення, попри початковий скепсис Трампа. За даними джерел, Трамп сказав своїм радникам, що вважає поїздку "марною".

Келлог востаннє відвідував Київ два тижні тому й зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та іншими високопосадовцями, щоб обговорити посилення ППО України, постачання оборонної зброї та нові санкції проти Росії. Українці зазначили, що протягом тижня, коли Келлог перебував у столиці, Росія не завдавала ракетних ударів по Києву, нагадали журналісти.

16 липня в коментарі Newsmax Зеленський назвав це затишшя свідченням того, що нелегітимний президент РФ Путін боїться США. Він також додав, що українці жартували про те, що "Келлогу треба видати український паспорт", щоб залишити його у країні й у такий спосіб стримати подальшу агресію Росії.