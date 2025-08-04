ХАМАС готовий до переговорів з Ізраїлем про всеосяжне врегулювання в Газі та звільнення заручників, – The National

Радикальне палестинське угруповання ХАМАС заявило про готовність до переговорів з Ізраїлем щодо всеосяжної угоди, яка може покласти край війні в секторі Газа та призвести до звільнення всіх заручників. Про це повідомляє еміратське видання The National.

Переговори ведуться за посередництва Єгипту та Катару як у віддаленому форматі, так і під час зустрічей у Досі та Каїрі.

Зміст обговорень наразі не розголошується, але джерела повідомляють, що сторони планують завершити дискусії протягом запропонованого 60-денного перемир’я.

Раніше ХАМАС заявив про готовність співпрацювати з Міжнародним комітетом Червоного Хреста для доставки гуманітарної допомоги заручникам, але за певних умов з боку Ізраїлю.

ХАМАС вимагає, щоб Ізраїль тримав гуманітарні коридори постійно відкритими та припинив авіаудари на час розподілу допомоги.

Ця заява з’явилася після публікації відео з виснаженим заручником Ев’ятаром Давидом, що викликало хвилю засудження з боку західних країн.

За даними ізраїльської влади, у Газі залишається близько 50 заручників, з яких, імовірно, живими є лише близько 20.

ForUA.com нагадує, міністерство закордонних справ України закликало терористичне угруповання ХАМАС скласти зброю та звільнити заручників.