Пуерториканський виконавець Bad Bunny встановив новий рекорд — його платівка Un Verano Sin Ti стала найстрімованішим альбомом усіх часів на платформі Spotify.

Цей альбом не лише підкорив чарти та здобув визнання критиків, а й очолив престижний рейтинг Billboard 200. Його успіх підтверджує, що Bad Bunny — один із найвпливовіших артистів сучасності.

Наразі виконавець дає концерти в Сан-Хуані в межах своєї резиденції на підтримку нового альбому Debí Tirar Más Fotos. Програма вже увійшла в другу половину, і на острові очікують напливу туристів з усього світу. Це може суттєво збільшити прибутки від туризму для Пуерто-Рико.

Також у топ-5 найстрімованіших альбомів на Spotify увійшли:

2. Starboy — The Weeknd

3. Divide — Ed Sheeran

4. SOUR — Olivia Rodrigo

5. After Hours — The Weeknd