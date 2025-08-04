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Альбом Bad Bunny став найпопулярнішим в історії Spotify

Альбом Bad Bunny став найпопулярнішим в історії Spotify

Пуерториканський виконавець Bad Bunny встановив новий рекорд — його платівка Un Verano Sin Ti стала найстрімованішим альбомом усіх часів на платформі Spotify.

Цей альбом не лише підкорив чарти та здобув визнання критиків, а й очолив престижний рейтинг Billboard 200. Його успіх підтверджує, що Bad Bunny — один із найвпливовіших артистів сучасності.

Наразі виконавець дає концерти в Сан-Хуані в межах своєї резиденції на підтримку нового альбому Debí Tirar Más Fotos. Програма вже увійшла в другу половину, і на острові очікують напливу туристів з усього світу. Це може суттєво збільшити прибутки від туризму для Пуерто-Рико.

Також у топ-5 найстрімованіших альбомів на Spotify увійшли:
2. Starboy — The Weeknd
3. Divide — Ed Sheeran
4. SOUR — Olivia Rodrigo
5. After Hours — The Weeknd

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